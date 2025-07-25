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15:30, 25 июля 2025Россия

На Кубани жителей эвакуировали из-за неразорвавшегося беспилотника

В Славянске-на-Кубани жителей эвакуировали из-за неразорвавшегося дрона
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Славянске-на-Кубани из-за обнаружения неразорвавшегося беспилотника часть жителей эвакуировали. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский в Telegram-канале.

«После его обнаружения специалисты МЧС и правоохранительных органов выехали на место. Для проведения работ по обезвреживанию и транспортировке были временно перекрыты прилегающие улицы. Жителей ближайших домов на это время эвакуировали», — написал он.

По его словам, жители девяти домов сообщили о повреждениях кровель, хозпостроек и заборов. На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

ВСУ второй день подряд атакуют Краснодарский край, обломки дронов в том числе упали на территорию завода и предприяти. В ночь на пятницу, 25 июля, в Тимашевске обломки дрона упали на территорию вокзала, вагон проходящего через город пассажирского поезда оказался поврежден. Как уточнял губернатор Вениамин Кондратьев, два человека пострадали. В сети также появились кадры со взрывами в Славянске-на-Кубани.

ЖЗЛ
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