Завод и предприятие попали под удар ВСУ в Краснодарском крае

В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на завод в Абинском районе и предприятие

Завод и предприятие в Краснодарском крае попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), никто не пострадал. Об этом сообщил оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.

«В Абинском районе обломки беспилотников упали на закрытой территории одного из заводов. В Выселковском районе — на территории предприятия в станице Бузиновской», — говорится в сообщении.

По информации оперштаба, обломки дронов также нашли в поле в станице Ладожской. Там на площади 50 квадратных метров загорелась сухая трава. Угроза населенному пункту и жилым домам отсутствует.

ВСУ второй день подряд атакуют Краснодарский край. В ночь на пятницу, 25 июля, в Тимашевске обломки дрона упали на территорию вокзала, вагон проходящего через город пассажирского поезда оказался поврежден. Как уточнял губернатор Вениамин Кондратьев, два человека пострадали. В сети также появились кадры со взрывами в Славянске-на-Кубани.