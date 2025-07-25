Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:40, 25 июля 2025Россия

Завод и предприятие попали под удар ВСУ в Краснодарском крае

В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на завод в Абинском районе и предприятие
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Завод и предприятие в Краснодарском крае попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), никто не пострадал. Об этом сообщил оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.

«В Абинском районе обломки беспилотников упали на закрытой территории одного из заводов. В Выселковском районе — на территории предприятия в станице Бузиновской», — говорится в сообщении.

По информации оперштаба, обломки дронов также нашли в поле в станице Ладожской. Там на площади 50 квадратных метров загорелась сухая трава. Угроза населенному пункту и жилым домам отсутствует.

ВСУ второй день подряд атакуют Краснодарский край. В ночь на пятницу, 25 июля, в Тимашевске обломки дрона упали на территорию вокзала, вагон проходящего через город пассажирского поезда оказался поврежден. Как уточнял губернатор Вениамин Кондратьев, два человека пострадали. В сети также появились кадры со взрывами в Славянске-на-Кубани.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте крушения самолета Ан-24 нашли черные ящики

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    Россия нарастила поставки угля в одну страну

    Выгнанный «с очень интересной формулировкой» из советской передачи ведущий раскрыл ее

    Мадагаскар примет участие в «Интервидении»

    Суд огласил приговор собравшему бомбу по инструкции жителю Подмосковья

    Участник СВО рассказал о жесткости вагнеровцев к слюнтяям

    Зеленский объяснил свое поведение в ходе скандала с НАБУ

    Семья бойца СВО получила 16 миллионов рублей «гробовых» и потребовала еще 12 миллионов

    Зеленский высказался о детях из России на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости