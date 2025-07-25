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18:22, 25 июля 2025Бывший СССР

На Украине предрекли крах ВСУ

Экс-нардеп Луценко предрек крах ВСУ через два года
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Бывший народный депутат Украины и действующий военный Вооруженных сил республики (ВСУ) Игорь Луценко предрек крах украинской армии через два года. Его слова передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его словам, если Украина ежемесячно мобилизует около 20 тысяч военнослужащих, а случаи дезертирства и количество потерь, включая раненых, значительно превышают пополнение, то «можно предположить, что ежемесячное сокращение армии может составлять 10–15 тысяч человек».

Помимо этого, военный предположил, что на данный момент на фронте находится около 500 тысяч военнослужащих украинской армии и лишь малая часть непосредственно на линии боевого соприкосновения.

«При таком темпе через какие-нибудь два года на фронте не останется никого», — заключил Луценко.

Ранее BBC сообщило, что Украина начала серьезно отставать от России по количеству и качеству беспилотных летательных аппаратов. Многие солдаты, с которыми пообщалось издание, отметили, что еще год назад могли запустить 100 FPV-дронов за день.

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