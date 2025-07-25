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02:01, 25 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Найден простой способ быстрее уснуть и улучшить качество сна

Невролог Полина Лепилова: Белый шум улучшает качество сна
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom  

Врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова оценила мнение о том, что устройства и приложения, которые генерируют белый шум, могут улучшить качество сна и повысить концентрацию внимания у взрослых и детей. Своим мнением об этом простом способе быстрее уснуть она поделилась с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что основной эффект белого шума заключается в том, что он помогает приглушить посторонние звуки, например, гудки машин, лай собак или хлопанье дверей. «Согласно исследованиям, этот способ помогает взрослым быстрее уснуть, улучшает качество сна и снижает количество ночных пробуждений. У новорожденных детей белый шум способствует снижению болевых ощущений, нормализации дыхания и сердцебиения, а также набору веса. Кроме того, он помогает улучшить концентрацию внимания у детей с синдромом дефицита внимания», — рассказала она.

При этом, предупредила доктор, у белого шума при неправильном применении можно найти и минусы: он способен привести к негативным последствиям для здоровья, например, к нарушениям слуха. Так, по некоторым данным, если долго прослушивать его в ночное время, это может нарушать пластичность слуховой коры — головной мозг может перестать адекватно различать звуковые сигналы.

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Также регулярное использование белого шума, особенно у детей, способно приводить к формированию негативной привычки, при которой человеку становится трудно уснуть в тишине без внешнего звукового фона.

Чтобы белый шум оказывал только благотворное воздействие на организм, рекомендуется избегать непрерывного использования этого аудиосигнала — оптимально применять его только при трудностях с засыпанием или при необходимости сконцентрироваться. Также устройство, генерирующее белый шум, должно находиться не менее чем в двух метрах от головы человека. При этом уровень громкости должен оставаться умеренным, то есть сопоставимым с шепотом или тихим разговором

Полина Лепилованевролог

Ранее диетолог Лейн Нортон заявил, что с помощью одного простого способа можно снизить риск развития рака на 20 процентов. Интенсивная прерывистая физическая активность может оказать мощное влияние на здоровье, уточнил он.

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