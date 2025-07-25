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12:27, 25 июля 2025Путешествия

Назван срок запуска «арабского шенгена»

Telegrafi: Арабский шенген запустят к концу 2025 года
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Единая туристическая виза стран Персидского залива, которую называют «арабским шенгеном», будет запущена к концу 2025-го или началу 2026 года. Такие сроки назвал Telegrafi.

В проект войдут Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Виза GCC Grand Tour Visa будет электронной, срок ее действия составит от 30 до 90 дней. С таким документом можно путешествовать по странам Персидского залива с целью туризма, посещения родственников и друзей.

На данный момент из перечисленных стран ОАЭ, Оман и Катар отменили визы для россиян.

О создании «арабского шенгена» сообщалось еще в 2023 году. Соответствующие изменения были анонсированы на 40-м заседании министров внутренних дел Совета сотрудничества стран Персидского залива в Маскате.

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