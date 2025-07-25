Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 25 июля 2025Забота о себе

Назван железный повод немедленно оборвать отношения

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: eldar nurkovic / Shutterstock / Fotodom  

Профессиональная сваха и коуч по отношениям из Австралии Луанна Уорд назвала фразу, которую считает железным поводом немедленно оборвать отношения. Ее слова приводит издание Mirror.

Уорд считает, что фраза «Я не хочу причинять тебе боль» должна стать предупреждением для партнера, который ее слышит. «Когда кто-то говорит: "Я не хочу причинять тебе боль", на самом деле он признается, что считает, будто вы испытываете к нему больше чувств, чем он к вам», — уверена она.

Эта фраза, по мнению коуча, демонстрирует, что говорящий не полностью заинтересован в отношениях. «Человек знает, что вы заботитесь о нем больше, чем он о вас, и закладывает основу для оправдания своего будущего плохого поведения», — предупредила она, добавив, что люди могут использовать подобные выражения, чтобы избавить себя от чувства вины за боль, причиненную партнеру в будущем.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как распознать токсичные отношения? Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
Как распознать токсичные отношения?Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
6 августа 2022

Ранее психолог Андрей Зберовский назвал признаки нарциссов, которые можно заметить на первом свидании. Он отметил, что при первой встрече нездоровый человек может находиться в периоде стабилизации, поэтому покажется улыбчивым и радостным, однако со временем он может стать агрессивным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В осадках по всему миру вырос уровень необычной кислоты. Ее следы уже нашли в крови человека, продуктах и напитках

    Азербайджан выдал постсоветской стране оскорбившего ее президента человека

    Акула напала на подростка

    Раскрыты детали последствий атаки дронов на два российских региона

    В подполье рассказали об отказах бойцов ВСУ отправляться на одно направление

    Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

    Подпись Трампа нашли в хвалебном послании для Эпштейна

    Чиновники отказали российскому бойцу СВО в выплатах из-за его позывного

    В России предупредили о попытке ВСУ накопить резервы для прорыва границы

    ВСУ вытеснили с позиций в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости