Обвалившийся потолок заблокировал москвичей в квартирах

На востоке Москвы обвалившийся потолок заблокировал выход жильцам квартир

На востоке Москвы в подъезде дома обвалился потолок, заблокировав тем самым выход из квартир их жильцам. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил РЕН ТВ.

По информации источника, жильцы четырех квартир из-за случившегося не смогли выйти из них. На записи, сделанной очевидцем последствий, можно увидеть заваленный обломками подъезд и свисающие с потолка оборвавшиеся провода. К месту происшествия приехала скорая помощь и пожарные, однако всех их достаточно быстро отпустили, поскольку обошлось без пострадавших.

Ранее в июле в поселке Бердауш Челябинской области в жилом доме потолок в квартире обрушился на супружескую пару. Вызволять их пришлось пожарным с помощью лопат. Уточняется, что целостность перекрытий нарушилась после утепления: хозяева провели его самостоятельно с нарушениями, используя некачественный материал.