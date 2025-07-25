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16:18, 25 июля 2025Мир

Однопартиец Шольца признался в рисовании свастики и ушел в отставку

Депутат ФРГ Борн признался в рисовании свастики на бюллетене и покинул пост
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), вице-президент парламента (ландтага) федеральной земли Баден-Вюртемберг Даниэль Борн признался в рисовании свастики на бюллетене и покинул пост. Об этом сообщает T-Online.

Борн признал, что нарисовал свастику на бюллетене напротив имени депутата от правой партии Альтернатива для Германии (АдГ). По его словам, таким образом он хотел показать, что голоса за АдГ «всегда являются голосами за правую ненависть и подстрекательство».

«Возможность служить родине в качестве заместителя председателя парламента была величайшей честью в моей жизни», — отметил Борн перед уходом в отставку.

Ранее председатель ландтага Баден-Вюртемберга и депутат от партии «Зеленых» Мюхтерем Арас сообщила, что неизвестный немецкий депутат во время голосования нарисовал свастику на бюллетене.

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