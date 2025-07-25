Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:41, 25 июля 2025Силовые структуры

Оглашен приговор за хищение недвижимости у Росгвардии и Минобороны на полмиллиарда рублей

Суд дал до 18 лет членам ОПГ за хищение у МО и Росгвардии на 500 млн рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор двоим организаторам и 18 участникам преступного сообщества, похитившим недвижимость на полмиллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

По данным ведомства, организация была создана в 2013 году. Четыре года ее участники незаконно получали право распоряжаться земельными участками, квартирами и нежилыми помещениями, принадлежащими Росгвардии, Минобороны, администрациям районов Московской области и физическим лицам. Сумма ущерба составила более 500 миллионов рублей.

Организаторы ОПГ получили 17 и 18 лет колонии строгого режима. Участники — от 7,5 до 16 лет колонии общего и строгого режима.

Ранее в Москве задержали ОПГ, легализовавшую более тысячи мигрантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?

    Перечислены стильные приемы Долиной, Аллегровой и Бабкиной

    В Польше рассказали о ксенофобии по отношению к украинцам

    Банк России не рассматривал сохранение ключевой ставки на прежнем уровне

    Лукашенко дал интервью одному всемирно известному изданию

    В ЕС раскрыли планируемые расходы на Украину

    Суд решил проверить законность приговора осужденной «королеве марафонов»

    Оглашен приговор за хищение недвижимости у Росгвардии и Минобороны на полмиллиарда рублей

    На Украине рассказали о требовании властей к чиновникам уничтожить влияние НАБУ

    Голый мужчина поджег фитнес и спрятался в солярии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости