Оглашен приговор за хищение недвижимости у Росгвардии и Минобороны на полмиллиарда рублей

Суд дал до 18 лет членам ОПГ за хищение у МО и Росгвардии на 500 млн рублей

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор двоим организаторам и 18 участникам преступного сообщества, похитившим недвижимость на полмиллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

По данным ведомства, организация была создана в 2013 году. Четыре года ее участники незаконно получали право распоряжаться земельными участками, квартирами и нежилыми помещениями, принадлежащими Росгвардии, Минобороны, администрациям районов Московской области и физическим лицам. Сумма ущерба составила более 500 миллионов рублей.

Организаторы ОПГ получили 17 и 18 лет колонии строгого режима. Участники — от 7,5 до 16 лет колонии общего и строгого режима.

Ранее в Москве задержали ОПГ, легализовавшую более тысячи мигрантов.