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16:44, 25 июля 2025Мир

Орбан раскрыл связанный с Украиной интерес Венгрии

Орбан: Фундаментальный интерес Венгрии — не допустить членство Украины в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

Фундаментальный интерес Венгрии — не допустить членство Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Это неприемлемо, Венгрия будет уничтожена», — подчеркнул Орбан, высказываясь о возможном членстве Украины в ЕС.

По его словам, в случае вступления Украины в объединение военный конфликт распространится на его территорию, Венгрия «понесет огромный ущерб», а ее экономика «будет лежать в руинах». Он также отметил, что в этом случае венгерскую молодежь призовут в армию.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в Евросоюз ослабило бы сообщество.

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