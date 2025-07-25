Орбан раскрыл связанный с Украиной интерес Венгрии

Орбан: Фундаментальный интерес Венгрии — не допустить членство Украины в ЕС

Фундаментальный интерес Венгрии — не допустить членство Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Это неприемлемо, Венгрия будет уничтожена», — подчеркнул Орбан, высказываясь о возможном членстве Украины в ЕС.

По его словам, в случае вступления Украины в объединение военный конфликт распространится на его территорию, Венгрия «понесет огромный ущерб», а ее экономика «будет лежать в руинах». Он также отметил, что в этом случае венгерскую молодежь призовут в армию.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в Евросоюз ослабило бы сообщество.