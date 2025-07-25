Организаторов теракта в «Крокусе» обвинили в действиях в интересах Украины

ТАСС: Организаторы теракта в «Крокусе» действовали в интересах Украины

Организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» действовали в интересах Украины, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Следствие установило личности руководителей сообщества, участники которого совершили теракт в концертном зале. Беков А. И. и Хикматов А. М., находящиеся за рубежом, обвиняются в действиях в интересах высшего политического руководства Украины с целью дестабилизировать обстановку в России.

Фигуранты начали подготовку группы для совершения терактов с 1 июня 2023 года. С 1 ноября 2023 по 5 марта 2024 года они и двое неустановленных лиц под псевдонимами Сайфулло и Ахи, «действуя в интересах высшего политического руководства Украины, за материальное вознаграждение определили объект преступного посягательства — концертный зал "Крокус сити холл"».

Кроме того, планировался теракт в Каспийске, который удалось предотвратить, говорится в материалах дела. Отмечается, что Беков и Хикматов создали террористическую организацию из нескольких структурных ячеек, целью которых было совершение тяжких преступлений.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание, а затем скрылись. Теракт в Подмосковье стал крупнейшим в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году, его жертвами стали 145 человек, почти 700 посетителей концерта получили ранения.