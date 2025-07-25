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05:03, 25 июля 2025Забота о себе

Мужчины и женщины рассказали об убивающих желание секса фразах

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Мужчины и женщины вспомнили об услышанных ими когда-то фразах, полностью убивающих желание секса. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи сети рассказали, как партнеры сравнивали их тела с телами своих бывших.

«Вау, твой член выглядит точь-в-точь как у моего бывшего. Жаль, что его больше нет». Она разозлилась, что я больше не был в настроении после ее слов

Ok_Photograph8056пользователь Reddit

У других романтический настрой сбивали внезапные фразы партнеров о бытовых проблемах.

Я встретил прекрасную женщину, которая жила в автобусе на ферме. Она была сверху, но остановилась и с самым напряженным выражением лица сказала: «О Боже, в курятнике больше нет корма!»

Rouxgarouxtunesпользователь Reddit
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Также одну женщину смутило упоминание сестры в непристойном разговоре с мужчиной.

Мы ехали в такси по дороге к нему домой, шептали друг другу на ухо всякие пикантные вещи, и он как ни в чем не бывало прошептал: «Ты напоминаешь мне мою сестру, когда говоришь такое». Не знаю, было ли это шуткой, но пришлось попрощаться

RedditBurnerKayliпользовательница Reddit

Ранее пользователи сети вспомнили об опыте, перевернувшем их представление об интимности. Так, одна женщина рассказала о трогательном случае, когда в душе муж смыл с нее макияж.

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