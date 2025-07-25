Мужчины и женщины рассказали об убивающих желание секса фразах

Мужчины и женщины вспомнили об услышанных ими когда-то фразах, полностью убивающих желание секса. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
Многие пользователи сети рассказали, как партнеры сравнивали их тела с телами своих бывших.
«Вау, твой член выглядит точь-в-точь как у моего бывшего. Жаль, что его больше нет». Она разозлилась, что я больше не был в настроении после ее слов
У других романтический настрой сбивали внезапные фразы партнеров о бытовых проблемах.
Я встретил прекрасную женщину, которая жила в автобусе на ферме. Она была сверху, но остановилась и с самым напряженным выражением лица сказала: «О Боже, в курятнике больше нет корма!»
Также одну женщину смутило упоминание сестры в непристойном разговоре с мужчиной.
Мы ехали в такси по дороге к нему домой, шептали друг другу на ухо всякие пикантные вещи, и он как ни в чем не бывало прошептал: «Ты напоминаешь мне мою сестру, когда говоришь такое». Не знаю, было ли это шуткой, но пришлось попрощаться
Ранее пользователи сети вспомнили об опыте, перевернувшем их представление об интимности. Так, одна женщина рассказала о трогательном случае, когда в душе муж смыл с нее макияж.