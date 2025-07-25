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15:15, 25 июля 2025Интернет и СМИ

Пользователям Apple дали советы по защите от мошенников

МВД призвало пользователей устройств Apple не сохранять пароли в заметках
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Пользователям устройств Apple дали советы по настройке учетной записи Apple ID, чтобы защитить конфиденциальные данные от мошенников. Рекомендации перечислило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В частности, в ведомстве посоветовали не сохранять пароли в браузере или заметках. Для этого россиянам предложили использовать менеджеры паролей. Кроме того, в МВД порекомендовали не указывать в учетных записях достоверную личную информацию, например, дату рождения. Ее злоумышленники могут использовать, чтобы получить доступ к аккаунту, отмечается в сообщении.

Также в МВД призвали пользователей Apple не сохранять в аккаунте данные банковских карт, чтобы мошенники, взломав учетную запись, не завладели ими. Помимо этого, следует удалить из аккаунта старые или неиспользуемые устройства.

Наконец, в ведомстве порекомендовали отключить анализ данных iCloud. «Это запрещает Apple использовать ваши данные для статистики и улучшения сервисов, сохраняя конфиденциальность», — подчеркнули в сообщении.

Ранее россиянам дали советы для разговора с мошенниками. В МВД посоветовали нестандартно отвечать на реплики злоумышленников, чтобы те потеряли интерес.

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