Популяцию камчатского краба в России восстановят

В Приморье занимаются восстановлением популяции камчатского краба

Проект по восстановлению популяции камчатского краба запустили в Приморском крае. Для этого ученые осуществили экспериментальный выпуск молоди этого ракообразного в акватории залива Петра Великого возле острова Русский. Соответствующие данные приводятся на сайте правительства региона.

Отмечается, что ранее в южном Приморье можно было ежегодно добывать до 9 тысяч тонн камчатского краба, тогда как сейчас общемировой вылов крабов всех видов крабов составляет 200 тысяч тонн в год. Более четверти из этого количества при этом составляют уловы российских рыбаков.

Несмотря на такие показатели, специалисты подчеркивают: популяция камчатского краба в заливе Петра Великого была подорвана, в том числе из-за разрушения среды обитания данного вида.

В настоящее время в Приморье специалисты пытаются создать условия для восстановления популяции камчатского краба.

Ранее Сергею Труболысу, который много лет занимается дайвингом, довелось побывать на пиршестве крабов на Дальнем Востоке. Увиденное он записал на видео.

