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19:00, 24 июля 2025Моя страна

Россиянин побывал на беспощадном пиршестве крабов и показал все на видео

В Приморье сняли на видео беспощадных крабов в момент пиршества
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Сергею Труболысу, который много лет занимается дайвингом, довелось побывать на пиршестве крабов на Дальнем Востоке. Увиденное он записал на видео, запись появилась в местном Telegram-канале.

В ролике показано множество крабов, которые накидываются на мясо гребешка и поедают его. Также видно, как ракообразные беспощадно делят эту добычу, раздирая ее на части своими клешнями.

Те крабы, что больше и сильнее, отталкивают мелких сородичей, еще активнее накидываясь на «подводное лакомство». А те, кто меньше, успев ухватить хоть что-то, отбегают подальше за камни.

Ранее этот же российский дайвер снял на видео необычную дрессировку осьминогов, а также хлопающих створками и «взлетающих» под водой гребешков. Помимо этого, он показал медузу-гиганта в подводном танце.

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