Россиянин побывал на беспощадном пиршестве крабов и показал все на видео

В Приморье сняли на видео беспощадных крабов в момент пиршества

Сергею Труболысу, который много лет занимается дайвингом, довелось побывать на пиршестве крабов на Дальнем Востоке. Увиденное он записал на видео, запись появилась в местном Telegram-канале.

В ролике показано множество крабов, которые накидываются на мясо гребешка и поедают его. Также видно, как ракообразные беспощадно делят эту добычу, раздирая ее на части своими клешнями.

Те крабы, что больше и сильнее, отталкивают мелких сородичей, еще активнее накидываясь на «подводное лакомство». А те, кто меньше, успев ухватить хоть что-то, отбегают подальше за камни.

Ранее этот же российский дайвер снял на видео необычную дрессировку осьминогов, а также хлопающих створками и «взлетающих» под водой гребешков. Помимо этого, он показал медузу-гиганта в подводном танце.