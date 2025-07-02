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15:45, 2 июля 2025Моя страна

Хлопающих створками и «взлетающих» гребешков показали в России

Водолаз из Владивостока снял на видео хлопающих створками гребешков
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Хлопающих створками и «взлетающих» гребешков снял на видео водолаз из Владивостока. Запись появилась в местном Telegram-канале.

Видео посчастливилось снять Сергею Труболысу, который много лет занимается дайвингом в российском регионе. Он показал, как один из лежащих на дне гребешков постепенно раскрывается и затем неожиданно схлопывается. Тем самым моллюск как бы подпрыгивает и двигается вперед по течению. Затем он качается, словно неваляшка, и уже окончательно успокаивается.

«Морской гребешок хлопает створками для нескольких целей», — заявил местный житель. Он пояснил, что прежде всего это защитный механизм: быстрое закрытие раковины помогает избежать хищников. Затем гребешки так передвигаются — создавая реактивный ток воды, моллюск может активно «взлетать» или плыть дальше.

Ранее этот же российский дайвер снял на видео необычную дрессировку осьминогов. Также он показал медузу-гиганта в подводном танце.

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