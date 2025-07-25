Посол США во Франции раскритиковал позицию Макрона по Палестине

Кушнер: Решение Макрона по Палестине может сорвать текущие переговоры

Посол США во Франции Чарльз Кушнер подверг критике намерение Парижа официально признать Государство Палестина, озвученное президентом Эммануэлем Макроном. Об этом заявил дипломат в интервью газете Le Parisien

«Такое решение может сорвать текущие переговоры, которые являются чрезвычайно деликатными», — сказал политик.

Также он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает шаг Франции как потенциальное поощрение радикалов в регионе. «Было бы ошибкой награждать ХАМАС и многих палестинцев, которые его поддержали, за то, что они развязали войну», — отметил Кушнер.

При этом посол акцентировал внимание на необходимости освобождения заложников до любых политических шагов.

Ранее Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Он отметил, что сейчас крайне важно завершить войну в Газе и обеспечить необходимую поддержку гражданскому населению.