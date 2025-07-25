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11:46, 25 июля 2025Силовые структуры

Преподаватель из Крыма призывал убивать русских и оказался в розыске

В Крыму объявили в розыск преподавателя, призывавшего убивать русских
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

В Крыму объявили в международный розыск 36-летнего преподавателя, призывавшего убить русских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, сотрудник кафедры одного из учебных заведений с анонимного аккаунта состоял в украинских чатах в Telegram. Там он призывал убивать русских и оскорблял их.

Возбуждено дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

Ранее сообщалось, что по всей стране ФСБ задержала призывавших к расправе над военными россиян.

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