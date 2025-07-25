Преподаватель из Крыма призывал убивать русских и оказался в розыске

В Крыму объявили в розыск преподавателя, призывавшего убивать русских

В Крыму объявили в международный розыск 36-летнего преподавателя, призывавшего убить русских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, сотрудник кафедры одного из учебных заведений с анонимного аккаунта состоял в украинских чатах в Telegram. Там он призывал убивать русских и оскорблял их.

Возбуждено дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

Ранее сообщалось, что по всей стране ФСБ задержала призывавших к расправе над военными россиян.