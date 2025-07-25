Принятие Зеленским закона о НАБУ объяснили его уверенностью в своей неуязвимости

Дэвис: Зеленский принял закон о НАБУ из-за уверенности в своей неуязвимости

Президент Украины Владимир Зеленский принял закон, фактически ликвидирующий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), так как уверен в своей безнаказанности и неуязвимости. Таким мнением поделился подполковник США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Его, знаете ли, чествуют в столицах всего западного мира. И, знаете ли, это грандиозное торжество каждый раз, когда он становится гостем страны Европейского союза, овации стоя и так далее. Мне кажется, что он вбил себе в голову, что он пуленепробиваемый и может буквально делать все, что захочет», — заявил Дэвис.

Его собеседник британский дипломат Ян Прауд согласился с этим и добавил, что украинский лидер приходит в восторг от лести, которую он слышит из стран Европы, и с каждым разом чувствует себя все более неуязвимым, однако, приняв закон о НАБУ и САП, он перегнул палку.

Ранее стало известно, что уже в десяти городах Украины проходят митинги из-за принятия этого закона.