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18:29, 25 июля 2025Наука и техника

Программу кораблестроения ВМФ представят Путину

Патрушев: Программу кораблестроения ВМФ до 2050 года представят Путину
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050 года представят президенту России Владимиру Путину в сентябре. Об этом сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что президент утвердил стратегию развития ВМФ России до 2050 года в конце мая. «Для ее выполнения разработан проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года, который в сентябре должен быть внесен на утверждение главе государства», — сказал Патрушев.

По его словам, ключевой особенностью программы станет планирование полного жизненного цикла каждого корабля, обеспечение независимости от импорта и технологического суверенитета кораблестроения России.

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