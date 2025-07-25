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18:51, 25 июля 2025Забота о себе

Психолог порассуждала о возрасте для одиночных прогулок ребенка

Психолог Аныкина: 80-90 % детей уходят с незнакомцами даже после обучения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bilanol / Shutterstock / Fotodom  

Возраст, когда ребенка можно одного отпускать на улицу, зависит от многих факторов. Трудно назвать тот возраст, когда одиночные прогулки для ребенка будут уже полностью безопасными, заявила в беседе с «Известиями» детский психолог для родителей Александра Аныкина.

По ее словам, предсказать поведение ребенка даже в 13 лет часто бывает просто невозможно, потому что доли мозга, которые отвечают за планирование и контроль, еще не зрелы. «Кажется, что уже все понимает, а потом оказывается, что нет, еще не оценивает риски», — заявила психолог.

Как подчеркнула Аныкина, перед тем как выпускать ребенка одного на улицу, важно убедиться, что он знает правила безопасности. Например, о том, что нельзя уходить с посторонними людьми, садиться в чужие машины, общаться и сообщать о себе какие-либо данные. Сейчас существует множество тренингов по безопасности, где детей этому обучают. К ним также подсылают подставного «незнакомца», чтобы проверить, как дети усвоили информацию. По данным эксперимента отряда «ЛизаАлерт», 80-90 процента детей уходят с незнакомыми людьми даже после прохождения обучения.

«Важно объяснить ребенку, что "незнакомец" — это не обязательно страшный бородатый дядя. Это может быть и подросток, и женщина. А может быть и друг семьи, сосед», — напомнила психолог.

Кроме того, почеркнула специалист, ребенок должен хорошо ориентироваться там, где гуляет, знать свой адрес, имена и телефоны родителей. Если ребенка планируется отпускать в школу одного, то лучше заранее подробно изучить маршрут до нее.

Ранее психолог Альберто Солер заявил, что у детей тоже бывает депрессия, но на нее указывают необычные признаки. Как отметил эксперт, депрессия у детей может проявляться болями в животе и головными болями. Кроме того, стоит насторожиться, если у ребенка резко пропало желание посещать школу.

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