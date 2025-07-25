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12:30, 25 июля 2025Забота о себе

Раскрыт способ получить максимальную пользу от дневного сна

Врач Эрас: Дневной сон более 20 минут провоцирует ухудшение самочувствия
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KirGo / Shutterstock / Fotodom

Врач Хорхе Анхель Эрас заявил, что при соблюдении всего одного правила можно получить максимальную пользу от дневного сна. Его доктор раскрыл в беседе с изданием Vanitatis.

Эрас пояснил, что короткий послеобеденный сон повышает уровень энергии и в то же время не нарушает циркадные ритмы. В связи с этим он посоветовал отдыхать днем не более 20 минут.

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По словам врача, по прошествии этого времени наступает фаза глубокого сна, и если человек просыпается именно в этот момент, это провоцирует ухудшение общего самочувствия. Тем не менее, подчеркнул Эрас, длительность дневного отдыха может варьироваться, если, к примеру, человек не выспался ночью.

Ранее врач Хавьер Альбарес заявил, что храп во сне повышает риск развития ряда опасных заболеваний. По его словам, такая привычка чревата гипертонией, инсультом и аритмией.

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