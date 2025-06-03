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02:16, 3 июня 2025Забота о себе

Храп во сне связали с опасными заболеваниями

Врач Альбарес: Храп во сне увеличивает риск развития рака
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sdominick / Getty Images

Врач Хавьер Альбарес заявил, что храп во сне не является нормой. Опасные заболевания, о наличии которых он свидетельствует, медик назвал в беседе с изданием El Español.

Альбарес связал храп во сне с ожирением, заложенностью носа, увеличенными миндалинами, искривленной носовой перегородкой, маленькой нижней челюстью и использованием седативных препаратов. Что касается женщин, у них дополнительным фактором риска является беременность, добавил специалист.

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Однако, по словам эксперта, одной из главных причин храпа является апноэ во сне. Данное состояние, согласно исследованиям ученых, увеличивает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта и аритмии. Кроме того, доказана роль апноэ во сне в возникновении рака и нейродегенеративных заболеваний, заключил Альбарес.

Ранее врач Стефани Ромишевски заявила, что бессонница иногда может приносить пользу. Так, по ее словам, однократный дефицит сна повышает настроение.

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