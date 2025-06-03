Храп во сне связали с опасными заболеваниями

Врач Альбарес: Храп во сне увеличивает риск развития рака

Врач Хавьер Альбарес заявил, что храп во сне не является нормой. Опасные заболевания, о наличии которых он свидетельствует, медик назвал в беседе с изданием El Español.

Альбарес связал храп во сне с ожирением, заложенностью носа, увеличенными миндалинами, искривленной носовой перегородкой, маленькой нижней челюстью и использованием седативных препаратов. Что касается женщин, у них дополнительным фактором риска является беременность, добавил специалист.

Однако, по словам эксперта, одной из главных причин храпа является апноэ во сне. Данное состояние, согласно исследованиям ученых, увеличивает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта и аритмии. Кроме того, доказана роль апноэ во сне в возникновении рака и нейродегенеративных заболеваний, заключил Альбарес.

Ранее врач Стефани Ромишевски заявила, что бессонница иногда может приносить пользу. Так, по ее словам, однократный дефицит сна повышает настроение.