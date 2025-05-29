Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:01, 29 мая 2025Забота о себе

Раскрыта неожиданная польза бессонницы

Врач Ромишевски: Бессонница приводит к улучшению настроения
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Принято считать, что бессонница негативно влияет на весь организм. Однако врач и основательница клиники Sleepyhead Стефани Ромишевски, чьи слова приводит издание Infobae, раскрыла неожиданную пользу недостатка ночного отдыха.

Как отметила Ромишевски, одна бессонная ночь приводит к повышению уровня дофамина. В результате человек может почувствовать эйфорию, он станет очень сосредоточенным и креативным при выполнении тех или иных задач, пояснила она.

Материалы по теме:
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021

Также, по словам медика, метод лишения сна иногда используется даже при лечении депрессии. Дело в том, что бессонница приводит к улучшению настроения. Правда, как подчеркнула специалистка, это не долгосрочная стратегия, а только разовая помощь.

Ранее сомнолог Кейтлин Чейссер заявила, что бессонница может негативно сказаться на коже. По ее словам, дефицит ночного отдыха чреват появлением прыщей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник повредил здание в Москве

    В московском аэропорту ввели ограничения на прием и вылет самолетов

    Участник «Кто хочет стать миллионером?» потерял рекордную сумму за неправильный ответ

    В Госдепе раскрыли подробности разговора Рубио и Лаврова

    Депутат Рады раскрыл необычный обман с ракетами Taurus

    Три беспилотника ВСУ попытались атаковать Москву

    Учительница два года занималась сексом со школьником

    Apple защитила миллиарды долларов от мошенников

    Раскрыта неожиданная польза бессонницы

    Российские учителя массово подделали экзамены мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости