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20:25, 25 июля 2025Забота о себе

Раскрыта неожиданная опасность поцелуев с бородатыми мужчинами

Врач Филева: Поцелуи с бородатыми мужчинами приводят к бактериальной инфекции
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Дерматолог Александра Филева заявила, что у женщин при поцелуях с бородатыми мужчинами могут возникнуть проблемы со здоровьем. Неожиданную опасность таких партнеров она раскрыла в беседе с Shot, ее комментарий опубликован в Telegram-канале издания.

Как отметила Филева, даже в ухоженной бороде регулярно скапливаются различные микроорганизмы. В результате у женщин при поцелуях с бородатыми мужчинами может возникнуть импетиго — бактериальная инфекция, предупредила она.

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По словам специалистки, риск развития данной патологии возрастает при несоблюдении правил личной гигиены и наличии хронических заболеваний. Кроме того, поцелуи с бородатыми мужчинами, помимо инфекции, приводят к раздражению кожи, заключила врач.

Ранее дерматолог Каринэ Варданян рассказала, как защитить кожу летом. Она призвала носить головные уборы и пользоваться солнцезащитным кремом.

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