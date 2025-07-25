Резкое увеличение в размерах поставило под угрозу сексуальную жизнь 19-летнего парня

Пользовательница Reddit с ником Helpmeplease222223 пожаловалась другим посетителям площадки на неожиданную проблему, которая поставила под угрозу ее отношения с 19-летним бойфрендом. По словам девушки, в последнее время она заметила, что ее избранник стал выше.

«За последние несколько месяцев он прибавил сантиметра четыре. Не думала, что это может случиться с парнем в таком возрасте, однако мы убедились, что не сошли с ума, и он действительно стал выше. Но это — не единственное, что увеличилось, и я не пытаюсь шутить. Его член тоже, похоже, увеличился», — рассказала автор.

19-летняя девушка добавила, что это вызвало трудности в постели. Дело в том, что и раньше половой член ее избранника казался ей великоватым из-за ее вагинизма. Теперь же он стал «настолько огромным», что близость стала практически невозможной.

Другие пользователи посоветовали девушке попрактиковать физиотерапию тазового дна, которая приведет к расслаблению мышц и устранению боли во время полового акта. Другие порекомендовали ей попробовать вагинальные расширители, которые также могут помочь в борьбе с вагинизмом.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на своего возлюбленного, работающего фокусником. По ее словам, бойфренд начал исполнять трюки с ее влагалищем прямо во время секса, в результате чего она задумалась о расставании с ним.