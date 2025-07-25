Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 25 июля 2025Интернет и СМИ

Резкое увеличение в размерах поставило под угрозу сексуальную жизнь 19-летнего парня

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Helpmeplease222223 пожаловалась другим посетителям площадки на неожиданную проблему, которая поставила под угрозу ее отношения с 19-летним бойфрендом. По словам девушки, в последнее время она заметила, что ее избранник стал выше.

«За последние несколько месяцев он прибавил сантиметра четыре. Не думала, что это может случиться с парнем в таком возрасте, однако мы убедились, что не сошли с ума, и он действительно стал выше. Но это — не единственное, что увеличилось, и я не пытаюсь шутить. Его член тоже, похоже, увеличился», — рассказала автор.

Материалы по теме:
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025

19-летняя девушка добавила, что это вызвало трудности в постели. Дело в том, что и раньше половой член ее избранника казался ей великоватым из-за ее вагинизма. Теперь же он стал «настолько огромным», что близость стала практически невозможной.

Другие пользователи посоветовали девушке попрактиковать физиотерапию тазового дна, которая приведет к расслаблению мышц и устранению боли во время полового акта. Другие порекомендовали ей попробовать вагинальные расширители, которые также могут помочь в борьбе с вагинизмом.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на своего возлюбленного, работающего фокусником. По ее словам, бойфренд начал исполнять трюки с ее влагалищем прямо во время секса, в результате чего она задумалась о расставании с ним.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В работе Starlink произошел массовый сбой. Спутниковая связь перестала работать по всей линии фронта в зоне СВО

    Венгрия выступила против превращения бюджета Евросоюза в деньги для Украины

    Проверку Дудя на предмет госизмены допустили

    Неизвестный перевел забытые на 14 лет биткоины на сумму 468 миллионов долларов

    Резкое увеличение в размерах поставило под угрозу сексуальную жизнь 19-летнего парня

    Раскрыты подробности атаки БПЛА ВСУ на Краснодарский край

    Укус паука-отшельника вызвал у женщины редкую болезнь

    В Северной Осетии и других регионах СКФО введен план ковер

    Патрушев заявил об угрозах НАТО России

    ВС России начали зачистку двух населенных пунктов у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости