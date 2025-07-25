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19:04, 25 июля 2025Мир

Россия обсудит в ООН попытки срыва переговоров с Украиной

Полянский: Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 31 июля
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Россия запросила на 31 июля заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине и предложила обсудить попытки сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский, текст его выступления размещен на сайте постпредства.

«Мы предлагаем сконцентрироваться на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле», — сказал дипломат.

Полянский подчеркнул, что Россия давно предлагала решить конфликт на Украине через дипломатию. По его словам, западные страны упорно не замечают, как киевский режим пытается «спасти шкуру» украинского лидера Владимира Зеленского и его окружения. Этот вопрос Россия поднимет на будущем заседании Совбеза, добавил он.

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