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10:43, 25 июля 2025Путешествия

Россияне массово начали скупать туры в Северную Корею

За первую половину 2025 года КНДР посетили две тысячи россиян
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Северная Корея пользуется большим спросом у россиян в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, жители России массово начали скупать туры в КНДР. Так, за весь 2024 год «закрытую» страну посетили 1,6 тысячи россиян, а за первую половину 2025 года — 2 тысячи. В итоге спрос на отдых в республике увеличился на 150 процентов.

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Причиной спроса у туристов стал доброжелательный обслуживающий персонал, а также появление недельного тура на курорт Вонсан-Кальма, который включает в себя отдых на белом песчаном пляже длиною пять километров. Стоимость отпуска там обойдется для одного человека в 144 тысячи рублей. За три потока уже 60 человек захотели отправиться на курорт. 50 туристов уже забронировали поездку на август, а 15 — отправились в Северную Корею. Регистрация продолжается.

Ранее россияне поделились яркими впечатлениями от поездки на северокорейский курорт Вонсан-Кальма. Первая группа российских туристов отправилась в КНДР одновременно с визитом российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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