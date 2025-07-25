Россиянка оставила на съемной квартире мертвую кошку и исчезла

В Краснодаре девушка оставила на съемной квартире мертвую кошку и исчезла

В Краснодаре девушка оставила на съемной квартире мертвую кошку и исчезла. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По данным российского издания, россиянка заселилась в 2021 году. Поначалу у владельцев квартиры не было к ней никаких претензий.

В июле этого года девушка перестала выходить на связь, обеспокоенные хозяева примчались по адресу. Внутри их ждали горы мусора, а в ванне находилось разлагающееся тело животного. Общий ущерб владельцы квартиры оценили в 250 тысяч рублей.

Когда хозяйка попыталась связаться с девушкой, ей пришел ответ с незнакомого номера. Владельцы обратились в полицию, чтобы разыскать ее и взыскать долг.

До этого стало известно, что в Мурино Ленинградской области трех одичавших детей вызволили из квартиры с фекалиями на стенах. Сейчас мальчиков обследовали и передали бабушке.