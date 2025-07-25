Российские бойцы получат укрытия «Ячейка»

«Доргеотех»: ВС России получат защищающие от дронов укрытия «Ячейка» в 2025 году

Фортификационное укрытие «Ячейка», которое обеспечит защиту от дронов и позволит вести огонь, начнет поступать в Вооруженные силы (ВС) России до конца 2025 года. Об этом сообщил директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов, передает ТАСС.

Изделие, которое получат бойцы, разработали по заказу Минобороны России. «Ячейка» представляет собой моноблок из спиралевидной волнистой стали, вмещающий каземат с наблюдательной позицией, внутреннее оборудование и бойницы для ведения огня.

«Сооружение предназначено для размещения личного состава и эффективного применения оружия. "Ячейка" начнет поступать в российские войска до конца 2025 года. Это новейшее изделие, аналогов в России на данный момент нет», — сказал Девятилов.

По его словам, при необходимости в укрытии может проживать до двух человек. Изделие весом до 800 килограммов можно установить менее чем за час. «Ячейка» может выдержать удары снарядов калибра до 152 миллиметров. Также укрытие при правильной эксплуатации способно защитить бойцов от удара FPV-дрона.

В феврале Девятилов сообщил, что в зону проведения специальной военной операции поставят мобильный бункер на колесах, который защищает личный состав от обнаружения тепловизорами.