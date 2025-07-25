Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:56, 25 июля 2025Наука и техника

Российские бойцы получат укрытия «Ячейка»

«Доргеотех»: ВС России получат защищающие от дронов укрытия «Ячейка» в 2025 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Фортификационное укрытие «Ячейка», которое обеспечит защиту от дронов и позволит вести огонь, начнет поступать в Вооруженные силы (ВС) России до конца 2025 года. Об этом сообщил директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов, передает ТАСС.

Изделие, которое получат бойцы, разработали по заказу Минобороны России. «Ячейка» представляет собой моноблок из спиралевидной волнистой стали, вмещающий каземат с наблюдательной позицией, внутреннее оборудование и бойницы для ведения огня.

«Сооружение предназначено для размещения личного состава и эффективного применения оружия. "Ячейка" начнет поступать в российские войска до конца 2025 года. Это новейшее изделие, аналогов в России на данный момент нет», — сказал Девятилов.

По его словам, при необходимости в укрытии может проживать до двух человек. Изделие весом до 800 килограммов можно установить менее чем за час. «Ячейка» может выдержать удары снарядов калибра до 152 миллиметров. Также укрытие при правильной эксплуатации способно защитить бойцов от удара FPV-дрона.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023

В феврале Девятилов сообщил, что в зону проведения специальной военной операции поставят мобильный бункер на колесах, который защищает личный состав от обнаружения тепловизорами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Его боевая мощь не такая и большая». Военные — о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов», который хотят пустить на металлолом

    Власти объяснили планы по исключению ряда позиций из перечня параллельного импорта

    На курорте «Роза Хутор» поселилась капибара

    Российский режиссер призвал лишить кино государственного финансирования

    Жителей мегаполисов России захотели обложить дополнительным налогом

    Трамп допустил возможность встречи с Путиным и Зеленским

    Лукашенко признал США мировым лидером

    Евросоюз сократит помощь Украине

    Завершено расследование крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье

    В российском городе в день рождения Юрия Шатунова высадят аллею белых роз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости