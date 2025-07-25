Вероятность введения Трампом санкций после 50-дневного ультиматума оценили

Политолог Дудаков: Вероятность введения Трампом санкций против РФ низкая

Вероятность введения президентом США Дональдом Трампом 100-процентных вторичных тарифов в отношении российской нефти крайне низка, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

14 июля глава Белого дома пригрозил введением 100-процентных вторичных пошлин в отношении России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не удастся достигнуть прогресса в переговорном процессе по Украине.

Если же Трамп пойдет на такое решение, то сделает огромное количество исключений для самых разных категорий товаров, для самых разных стран и в итоге эффект от этих самых санкций окажется не таким уж и значимым, указал Дудаков.

«На текущий момент очевидно, что для Трампа важно сохранение переговорного трека с Россией и тему санкций Трамп просто использует как рычаг давления в переговорном процессе. При этом рушить свою же торговлю американскую с Китаем, с Индией, с Бразилией, с Индонезией, с другими странами, которые закупают российскую нефть, администрация Трампа просто-напросто не будет, потому что в этом смысла нет», — поделился политолог.

Делать это ради Украины никто в нынешней республиканской администрации не будет Малек Дудаков политолог

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что сроки уже сдвигаются, так как аппаратчики Трампа уже говорят о том, что переговоры могут затянуться на более долгий срок.

«Пока это стоит воспринимать как возможную потенциальную угрозу, но вероятность ее имплементации в ближайшем будущем, на мой взгляд, довольно-таки низка», — заключил эксперт.

Ранее французское издание L'Express выразило мнение, что Трамп не введет санкции против России, несмотря на поставленный им ультиматум по решению украинского конфликта.

