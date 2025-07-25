Сердце отдыхавшего в Таиланде туриста остановилось во время разговора по телефону

PN: 21-летнего жителя Австралии нашли бездыханным в отеле Пхукета

Отдыхавший в Таиланде турист был найден бездыханным в номере своего отеля накануне отъезда домой. Об этом стало известно изданию PerthNow (PN).

По данным источника, 21-летний житель Австралии Ахмад Аккуч отправился с друзьями на тайский курорт 20 июля и остановился в отеле The Rubber Hotel. Мужчина должен был вылететь с Пхукета 24 июля, однако за день до этого уборщик нашел его лежащим на кровати с телефоном в руке.

Прибывшие на место полицейские предположили, что сердце путешественника остановилось во время разговора, так как звонок продолжал длиться. «Похоже, он "проговорил" по телефону около 12 часов. Мы не знаем, с кем велась беседа. Я пытался это выяснить, но ответа на той стороне не было», — сообщил подполковник полиции Таном Тонгпаен.

Сотрудники экстренных служб сообщили, что не обнаружили в номере следов борьбы или употребления наркотических веществ, либо алкоголя. Однако рядом с Аккучем обнаружили около 10 таблеток в блистере. Лекарство оказалось обезболивающим и противовоспалительным препаратом, который отпускается без рецепта.

Выяснилось, что во время поездки на мотоцикле австралиец попал в аварию и повредил руку. Поэтому он попросил сотрудника отеля купить ему лекарство, которое принял незадолго до своей кончины. Ведется расследование.

Ранее двух туристов нашли бездыханными в кондоминиуме популярного тайского курорта Паттайя при загадочных обстоятельствах. Оба инцидента произошли с разницей в пару часов.