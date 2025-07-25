Сидни Суини в откровенном виде снялась для модного бренда

Американская актриса Сидни Суини в откровенном виде снялась для рекламы модного бренда American Eagle. Соответствующие кадры появились на странице аккаунта марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и на официальном сайте.

27-летняя звезда сериала «Эйфория» презентовала новую коллекцию, представ на одном из кадров топлес. Она позировала в полный рост в голубых джинсах с широкими штанинами и заниженной талией, прикрыв обнаженную грудь кожаной курткой.

Также артистку запечатлели с голой спиной боком к камере. Так, она надела задом наперед кофту из денима синего цвета и распустила уложенные волнами волосы.

Ранее в июле сообщалось, что Сидни Суини может сыграть главную женскую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде.