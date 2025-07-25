Снежный барс научился кататься с горки и попал на видео

В Саяно-Шушенском заповеднике снежный барс прокатился с горки и попал на видео

В Саяно-Шушенском заповеднике зафиксировали необычное поведение редкого зверя. Молодая самка снежного барса попала в объектив фотоловушки, катаясь по заснеженному склону. Соответствующую видеозапись опубликовал заповедник в канале.

Отмечается, что ученые продолжают анализировать видео, собранные с камер, установленных в глухих уголках тайги. Сейчас очередь дошла до мартовских записей, среди которых оказался тот самый момент с развлечениями ирбиса.

Редкие кадры сняты в одном из труднодоступных районов Саян. Чтобы получить такие видео, специалисты заповедника совершают многодневные походы и вручную собирают накопители с десятков устройств. Фотоловушки работают круглосуточно и срабатывают при малейшем движении, что позволяет наблюдать за дикими животными в естественной среде, не тревожа их.

На опубликованном ролике оказалась запечатлена самка ирбиса по кличке Муся. Она стремительно скатывается по снегу, затем с удовольствием валяется на спине, раскинув лапы.

«После завершения своего спуска Муся подняла свои пушистые "лапки кверху" и непринужденно отдохнула в этой забавной позе», — говорится в посте.

Ирбис является одним из самых скрытных и редких хищников в России. Еще двадцать лет назад о нем знали в основном по следам. Теперь с помощью фотоловушек ученые получают все больше информации о повадках этих кошек.

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