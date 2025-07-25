Соперник Лукашенко посягнул на независимость Литвы

В Литве потребовали наказать Тихановского за предложение о белорусских анклавах

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии, соперника действующего президента Александра Лукашенко, и блогера Сергея Тихановского захотели привлечь к ответственности в Литве. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Депутат Сейма Литвы Витаутас Синица обратился в Генеральную прокуратуру страны и попросил дать оценку высказыванию Тихановского о «белорусских автономных островах». По его мнению, Тихановский посягнул на независимость Литвы, предложив идею создания «белорусских анклавов».

«(...) незаконное изменение конституционного строя Литовского государства, посягательство на его независимость или нарушение территориальной целостности», — говорится в заявление парламентария.

Ранее белорусские оппозиционеры Вячеслав Епишко и Руслан Хазин предложили Тихановскому деньги на борьбу с действующим президентом страны Александром Лукашенко в обмен на компромат на свою жену Светлану. Она, в свою очередь, не прокомментировала вопрос о возможных политических амбициях супруга.