Стали известны необычные детали разговоров Трампа со Стармером

Bloomberg: Трамп на переговорах со Стармером обсуждал личные темы

Президент США Дональд Трамп в ходе разговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсуждал не только глобальные вопросы, но и личные темы. Необычные детали переговоров стали известны агентству Bloomberg.

«В официальных расшифровках разговоров Трампа и Стармера часто упоминаются обсуждения мировых событий, но на самом деле они более запутанны, поскольку президент высказывает свои соображения о личных интересах и больных для него темах», — указано в материале.

В частности, Трамп в одном из разговоров жаловался британскому премьеру на ветряные электростанции, расположенные вдоль его полей для гольфа. «Ветряные мельницы наносят ущерб красоте Шотландии и любого другого места, где они строятся», — сказал ему американский лидер.

Ранее шотландские активисты решили необычным способом встретить Трампа. Перед его гольф-клубом, который находится недалеко от города Абердин в Шотландии, они разместили табличку с надписью «побратим острова Эпштейна» с отсылкой к якобы связям политика с финансистом Джеффри Эпштейном.