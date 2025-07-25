Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:06, 25 июля 2025Мир

Стали известны необычные детали разговоров Трампа со Стармером

Bloomberg: Трамп на переговорах со Стармером обсуждал личные темы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / US White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе разговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсуждал не только глобальные вопросы, но и личные темы. Необычные детали переговоров стали известны агентству Bloomberg.

«В официальных расшифровках разговоров Трампа и Стармера часто упоминаются обсуждения мировых событий, но на самом деле они более запутанны, поскольку президент высказывает свои соображения о личных интересах и больных для него темах», — указано в материале.

В частности, Трамп в одном из разговоров жаловался британскому премьеру на ветряные электростанции, расположенные вдоль его полей для гольфа. «Ветряные мельницы наносят ущерб красоте Шотландии и любого другого места, где они строятся», — сказал ему американский лидер.

Ранее шотландские активисты решили необычным способом встретить Трампа. Перед его гольф-клубом, который находится недалеко от города Абердин в Шотландии, они разместили табличку с надписью «побратим острова Эпштейна» с отсылкой к якобы связям политика с финансистом Джеффри Эпштейном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК назвал заказчика взрыва в московском ЖК «Алые паруса»

    В Сербии разъяснили позицию страны по санкциям против России

    Глава САП отреагировал на закон против антикоррупционных ведомств Украины

    Державший в одиночку оборону боец СВО высказался о своем задержании

    Стали известны необычные детали разговоров Трампа со Стармером

    Кадыров показал кадры уничтожения огневых точек ВСУ в районе Работино

    В Британии сообщили Зеленскому плохую новость на фоне протестов

    Месси дисквалифицировали из-за отказа участвовать в Матче звезд

    Стало известно о повлиявшем на решение Трампа по Украине факторе

    В Польше заявили об остром дефиците пехоты ВСУ у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости