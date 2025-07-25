Трампу предложили стратегию решения конфликта на Украине

NYT: Трамп мог бы использовать «челночную дипломатию» в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп мог бы использовать «челночную дипломатию» для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил политолог и бывший сотрудник Госдепартамента США Сэмюэл Чарап, сообщает The New York Times (NYT).

«Американские посредники могли бы использовать модель "челночной дипломатии" [бывшего госсека США Генри] Киссинджера или вести переговоры в третьей стране, где постоянно будут находиться российские и украинские делегации», — считает политолог.

По его словам, в таком случае Трампу на какое-то время, возможно даже месяцы, придется позволить переговорщикам самим выяснять ситуацию.

Он отметил, что глава Белого дома мог бы время от времени вмешиваться, чтобы найти выход из тупика, или, в конце процесса, заключить сделку. «Но он не может управлять дипломатическим процессом изо дня в день», — заключил эксперт.

Ранее Чарап резко раскритиковали мирные усилия Трампа по Украине. По его мнению, США не смогли организовать для России и Украины реальный переговорный процесс.