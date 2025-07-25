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11:09, 25 июля 2025Мир

В США резко раскритиковали мирные усилия Трампа по Украине

Эксперт Черэп: США не организовали для России и Украины переговорный процесс
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

США не смогли организовать для России и Украины реальный переговорный процесс. Об этом заявил политолог Сэмюэл Черэп в статье для The New York Times (NYT).

«Никто, даже, возможно, сам [президент России Владимир] Путин не знает, на что согласится, если ему представят реальный процесс переговоров, который требует компромиссов от всех сторон», — отметил эксперт.

По словам Черэпа, президент США Дональд Трамп ошибается, если считает, что «дипломатия была испробована и провалилась». Политолог заявил, что американскому лидеру следует создать команду профессиональных переговорщиков, которые бы регулярно поддерживали контакты с российской и украинской сторонами. Черэп подчеркнул, что переговоры по Украине не провалились, так как они «еще толком не начались».

14 июля Трамп заявил, что введет против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если за 50 дней не будет заключено мирное соглашение по Украине.

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