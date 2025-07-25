Участник СВО Антон рассказал, что бойцы «Вагнера» проявляли жесткость к слюнтяям

Бойцы частной военной компании «Вагнер» проявляли жесткость к слюнтяям в рядах Вооруженных сил России во время спецоперации. Об этом рассказал российский военнослужащий Антон из города Донской Тульской области, его слова приводит портал «Молодой коммунар».

По участника СВО, он благодарен вагнеровцам за такое отношение — оно помогло мобилизованным военным сориентироваться на поле боя.

«Первое время было очень тяжело. Бои (...) шли жесточайшие (...) Нам помогали воевать, грамотно вести себя на передовой вагнеровцы, и я, и другие ребята им очень благодарны. За жесткость в отработке боевых задач, которые слюнтяев не приемлют», — рассказал Антон.

Ранее бывший вагнеровец фразой «мама, забери меня отсюда» описал бои под Артемовском.