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16:59, 25 июля 2025Мир

В США раскрыли сценарий принуждения Киева к уступкам России

AC: Трамп может заставить Зеленского принять условия РФ в случае растраты помощи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Президент США Дональд Трамп может жестко отреагировать на возможную растрату Украиной американской военной помощи и заставить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия России по урегулированию конфликта. Об этом сообщает The American Conservative (AC).

«Если Трамп решит, что американская помощь была растрачена, реакция может быть быстрой и жесткой. Он может заставить Зеленского принять условия России для проведения мирных переговоров», — говорится в материале.

Как отмечает издание, Трампа, возможно, мало волнует судьба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП), однако многие в его окружении и среди республиканцев MAGA презирают Зеленского и считают, что США должны дистанцироваться от войны, оставив ее «войной бывшего президента США Джо Байдена», а не «войной Трампа».

Отмечается, что они будут использовать проблемы, связанные с коррупцией, и протесты против Зеленского как рычаг давления, чтобы добиться разрыва отношений США с Украиной.

Ранее сторонники Зеленского в Конгрессе США осудили меры против НАБУ и САП. Они осудили новые антикоррупционные меры, отметив, что именно коррупция в стране — один из наиболее часто используемых аргументов в пользу прекращения поддержки Украины.

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