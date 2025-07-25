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02:10, 25 июля 2025Бывший СССР

Украинский депутат погиб в ДТП

«Фокус»: Депутат Рады Рущинин погиб в ДТП в Ивано-Франковской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ДТП на западе Украины погиб депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Рущинин. Как сообщает украинское издание «Фокус», авария произошла в Ивано-Франковской области республики.

Уточняется, что политик ехал на мотоцикле и не справился с управлением. В результате в районе села Бабухов он врезался в трактор.

На место прибыла бригада скорой помощи. Медики приняли решение госпитализировать Рущинина, но он скончался по пути в больницу.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике в ДТП погиб командир штурмовой бригады Нацполиции Украины Максим Казбан.

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