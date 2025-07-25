Украинский депутат погиб в ДТП

В ДТП на западе Украины погиб депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Рущинин. Как сообщает украинское издание «Фокус», авария произошла в Ивано-Франковской области республики.
Уточняется, что политик ехал на мотоцикле и не справился с управлением. В результате в районе села Бабухов он врезался в трактор.
На место прибыла бригада скорой помощи. Медики приняли решение госпитализировать Рущинина, но он скончался по пути в больницу.
Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике в ДТП погиб командир штурмовой бригады Нацполиции Украины Максим Казбан.