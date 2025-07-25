Уникальную «деревню сурков» обнаружили в России

Минприроды: В заказнике «Инской» Новосибирской области нашли деревню сурков

В заказнике «Инской» в Черепановском районе Новосибирской области бурлит жизнь — однако обитают там не люди, а тысячи сурков. Как рассказали в Минприроды региона, на охраняемой территории сформировалась крупная колония этих грызунов.

Причиной образования «деревни сурков» специалисты называют идеальный ландшафт. Территория представляет собой плоскую равнину с открытыми участками, где грызуны чувствуют себя в безопасности. Кроме того, там много растительности, которой сурки питаются, и отличная видимость.

По словам охотоведа Дениса Герасименко из «Природоохранной инспекции», сурки не любят леса, им нужны просторы, где легко рыть норы и удобно следить за окружающей местностью и хищниками.

«Сурки предпочитают селиться в местах с достаточным количеством растительности, которая служит им пищей. Они избегают густых лесов и болотистых местностей», — пояснил специалист.

Эти животные живут в колониях, а между собой общаются свистом. Его в том числе может издать «часовой», который стоит на страже и сигнализирует сородичам об опасности. Иногда такой зверь даже жертвует собой, чтобы спасти остальных.

Когда-то сурков истребляли ради меха и мяса, но теперь в заказнике охота строго запрещена. В остальной части региона она разрешена с 15 июня по 30 сентября. В этом году выдано 96 таких лицензий.

В будущем Минприроды Новосибирской области планирует создать в «Инском» экологическую тропу и смотровую площадку. Тогда наблюдать за жизнью этих зверей в необычной «деревне» смогут и туристы, при этом не нарушая природный покой.

Ранее на острове Татышев в Красноярске появился необычный арт-объект — миниатюрный светофор, предназначенный для местных сусликов. Однако грызуны продолжают перебегать дорожки на «красный».