Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:18, 25 июля 2025Моя страна

Уникальную «деревню сурков» обнаружили в России

Минприроды: В заказнике «Инской» Новосибирской области нашли деревню сурков
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

В заказнике «Инской» в Черепановском районе Новосибирской области бурлит жизнь — однако обитают там не люди, а тысячи сурков. Как рассказали в Минприроды региона, на охраняемой территории сформировалась крупная колония этих грызунов.

Причиной образования «деревни сурков» специалисты называют идеальный ландшафт. Территория представляет собой плоскую равнину с открытыми участками, где грызуны чувствуют себя в безопасности. Кроме того, там много растительности, которой сурки питаются, и отличная видимость.

По словам охотоведа Дениса Герасименко из «Природоохранной инспекции», сурки не любят леса, им нужны просторы, где легко рыть норы и удобно следить за окружающей местностью и хищниками.

«Сурки предпочитают селиться в местах с достаточным количеством растительности, которая служит им пищей. Они избегают густых лесов и болотистых местностей», — пояснил специалист.

Эти животные живут в колониях, а между собой общаются свистом. Его в том числе может издать «часовой», который стоит на страже и сигнализирует сородичам об опасности. Иногда такой зверь даже жертвует собой, чтобы спасти остальных.

Когда-то сурков истребляли ради меха и мяса, но теперь в заказнике охота строго запрещена. В остальной части региона она разрешена с 15 июня по 30 сентября. В этом году выдано 96 таких лицензий.

В будущем Минприроды Новосибирской области планирует создать в «Инском» экологическую тропу и смотровую площадку. Тогда наблюдать за жизнью этих зверей в необычной «деревне» смогут и туристы, при этом не нарушая природный покой.

Ранее на острове Татышев в Красноярске появился необычный арт-объект — миниатюрный светофор, предназначенный для местных сусликов. Однако грызуны продолжают перебегать дорожки на «красный».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК назвал заказчика взрыва в московском ЖК «Алые паруса»

    В России стало меньше кухонь

    Раскрыта неожиданная опасность поцелуев с бородатыми мужчинами

    Названы самые активные страны-получатели российских виз

    Российские войска взяли населенный пункт у Константиновки

    СК раскрыл подробности о заказчике теракта в московском ЖК «Алые паруса»

    Панайотов рассказал о жизни с женой в разных квартирах

    Сидни Суини в откровенном виде снялась для модного бренда

    Глава МЧС оценил вероятность нахождения людей под завалами многоэтажки в Саратове

    Названы последствия взятия Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости