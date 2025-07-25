В деле об изнасилованных и сожженных российских школьницах поставили точку

В Свердловской области осудят 2 мужчин за изнасилования и поджог 2 школьниц

В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела о двух изнасилованных и сожженных более 30 лет назад российских школьницах. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

Обвиняемыми по делу проходят трое мужчин. Двое из них предстанут перед судом, а третий находится в розыске. Их дела с утвержденными обвинительными заключениями в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

В момент совершения преступления двоим фигурантам было 18 лет, а дядя одного из них, который сейчас разыскивается, был старше. По версии следствия, в октябре 1994 года один из обвиняемых вместе с дядей изнасиловал 13-летнюю девочку, а потом они расправились с ней. После этого молодой человек вспомнил, что подруга убитой — 13-летняя жительница Екатеринбурга — знала о том, что школьница пошла к нему. Мужчины решили устранить нежелательную свидетельницу.

Для этого они привлекли 18-летнего знакомого, который хорошо общался с девочкой. Двое молодых мужчин приехали к дому школьницы и убедили ее поехать с ними. Когда девочка поднялась в дом, где уже без признаков жизни лежала ее подруга, она также была изнасилована обвиняемым и его дядей, а потом злоумышленники расправились и с ней. Далее соучастники вынесли школьниц из квартиры и, погрузив их в машину, вывезли на берег Чусовского озера в Екатеринбурге, где сожгли, а сами скрылись.

Частично обгоревшие тела впоследствии были обнаружены. Следователи возбудили уголовное дело, но его фигурантов нашли намного позже.

Ранее в Свердловской области прохожие обнаружили на трассе брошенный автомобиль, в котором была обезображенная колото-резаными ранениями женщина.

