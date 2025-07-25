В голове россиянки поселился паук и сплел паутину

В ухе жительницы Башкирии поселился паук и сплел паутину

В Чишминском районе Башкирии в ухе местной жительницы поселился паук. Об этом пишет Telegram-канал «Новости. Уфа Башкоркостан».

Как рассказала читательница издания, паук заполз внутрь во время прогулки на природе. Сначала она подумала, что это мошка и попыталась вытащить, но членистоногое перестало шевелиться. Однако через неделю женщина ощутила в голове шуршание, которое будило ее по ночам, и обратилась к врачам.

В ходе осмотра оториноларинголог вытащил из уха пациентки все еще живого паука, который успел сплести внутри паутину. К посту приложено медицинское заключение, а также фото инородного тела.

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