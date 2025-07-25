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07:26, 25 июля 2025Россия

В Госдуме раскрыли судьбу отказавшихся от обмена пленных ВСУ

Водолацкий: Отказавшихся от обмена пленных ВСУ формируют в подразделения ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС раскрыл судьбу отказавшихся от обмена пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что их формируют в подразделения российских войск.

«Некоторые заключают договора после проверки с подразделениями, которые сформированы из солдат украинской армии под командованием ВС РФ», — отметил депутат.

Он добавил, что вернувшиеся на родину украинские военные зачастую попадают в штрафбаты и батальоны территориальной обороны, которые находятся на наиболее сложных участках фронта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый обмен военнопленными по итогам переговоров в Стамбуле. Ожидается, что в страну вернутся 1200 граждан.

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