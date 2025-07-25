В Киеве назвали три ключевые потребности ВСУ

Шмыгаль: У Киева есть потребности в дальнобойных беспилотниках и FPV-дронах

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть три ключевые потребности, которые Киев обсуждает с представителями Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

По словам Шмыгаля, он провел встречу с главой Военного комитета ЕС, генералом Шоном Клэнси. В ее ходе стороны обсудили оборонное сотрудничество.

«В то же время он [Шмыгаль — прим. «Ленты.ру»] назвал приоритетные потребности Сил обороны Украины: масштабирование производства перехватчиков; FPV-дроны; дальнобойные беспилотники», — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах запустить производство дронов в трех странах Европы. В их числе Дания, Норвегия и Украина.