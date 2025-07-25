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14:41, 25 июля 2025Бывший СССР

В Киеве назвали три ключевые потребности ВСУ

Шмыгаль: У Киева есть потребности в дальнобойных беспилотниках и FPV-дронах
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть три ключевые потребности, которые Киев обсуждает с представителями Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

По словам Шмыгаля, он провел встречу с главой Военного комитета ЕС, генералом Шоном Клэнси. В ее ходе стороны обсудили оборонное сотрудничество.

«В то же время он [Шмыгаль — прим. «Ленты.ру»] назвал приоритетные потребности Сил обороны Украины: масштабирование производства перехватчиков; FPV-дроны; дальнобойные беспилотники», — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах запустить производство дронов в трех странах Европы. В их числе Дания, Норвегия и Украина.

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