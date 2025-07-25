Зеленский захотел производить дроны в трех странах Европы

Зеленский: Украина планирует производить дроны в Дании, Норвегии и Германии

Украина планирует производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в трех странах Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «РБК-Украина» в Telegram.

Он уточнил, что речь идет о запуске производства дронов в Дании, Норвегии и Германии.

«Хочется быстрее, везде все очень долго. В Дании, в Норвегии, с Германией мы проговариваем этот вопрос. Есть большой позитив. С Данией мы договорились. То есть мы нашли такой ход», — объяснил украинский лидер.

Ранее Зеленский назвал первую согласившуюся производить дроны дальнего радиуса действия и ракеты совместно с Украиной страну. Ею стала Дания, Копенгаген также согласился выделить 1,26 миллиарда евро.