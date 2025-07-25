В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по Украине за неделю

Минобороны России заявило о 10 групповых ударах по объектам Украины за неделю

За неделю с 19 по 25 июля российские войска нанесли 10 групповых ударов по объектам Украины. Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга по ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, три атаки произведены при помощи высокоточного оружия воздушного, наземного и морского базирования, а также аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников.

В результате за указанный период были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения дронов, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования Вооруженных сил Украины, а также пункты временной дислокации украинских войск, включая иностранных наемников.

Ранее в сети появились кадры удара по временной базе ВСУ в Северске при помощи авиабомбы весом в полтонны ФАБ-500. На записи видно три последовательных взрыва.