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15:11, 25 июля 2025Мир

В Минздраве Турции ответили на сообщения об инциденте с Кадыровым

Минздрав Турции не смог прокомментировать новость о спасении Кадырова на пляже
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Emile Alain Ducke / dpa / Globallookpress.com

Минздрав Турции не может прокомментировать новость о спасении главы Чечни Рамзана Кадырова на пляже в Бодруме. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил представитель турецкого ведомства.

«Я видел много новостей по этому вопросу. В СМИ и соцсетях не дается опровержений. На самом деле, Министерство здравоохранения не может дать официальных разъяснений», — сказал собеседник издания.

Ранее эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов усомнился в достоверности сообщений о спасении Кадырова на пляже сотрудниками турецкой береговой охраны.

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