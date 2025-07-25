В подполье рассказали об отказах бойцов ВСУ отправляться на одно направление

Лебедев: В ВСУ массово отказываются отправляться на покровское направление

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказываются отправляться на покровское направление. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«На сегодняшний день ВСУ массово отправляют своих солдат на покровское направление. Они отказываются ехать, в результате чего среди десяти человек — восемь отказников», — заявил он.

В ТАСС также появилась информация о массовой переброске украинских войск с сумского направления к Красноармейску (украинское название — Покровск). Лебедев подчеркнул, что помимо передислокации ВСУ, активизировалась подготовка иностранных наемников.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ ликвидировали попытавшихся сдаться в плен сослуживцев дроном. Это произошло в районе Серебряного леса в Луганской Народной Республике (ЛНР).